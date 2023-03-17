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Тренер Сен-Пьера: «Мой главный страх в жизни — стать импотентом. Если стану, попрошу жену пристрелить меня»

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Фирас Захаби.
Фото Соцсети
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Тренер Джорджа Сен-Пьера и Рори Макдональда Фирас Захаби в ходе подкаста на канале Tristar Gym поделился соображениями на тему мужского здоровья, и как на него влияют порнографические фильмы.

Вопрос слушателя: «Тренер, что вы думаете о последствиях просмотра порно?»

Фирас Захаби: «Позвольте мне сказать вам кое-что. Исследования по этому вопросу неутешительные. Неутешительные. Они показывают, что поколение, которое выросло на порно, страдает от импотенции. Парни, не спрашивайте меня, как я узнал об этом. Мой главный страх в жизни — стать импотентом. Я как-то сказал своей жене, клянусь Богом, что я так сказал. «Если я когда-нибудь стану импотентом, отведи меня в какой-нибудь уютный ресторанчик, закажи мне вкусную еду или приготовь мне сама мое любимое блюдо. Дай мне покушать, дай мне побыть в неведении… И когда я доем, когда я буду доедать мой десерт — бам — выстрели мне в затылок».

Я всегда ей это говорю: «Когда я стану импотентом, устрой мне лучший вечер, скажи мне, как ты меня ценишь, нахвали меня, приготовь лучшую еду. И потом, когда я не буду этого видеть, зайди за спину и — бам — пристрели меня». Клянусь, я всегда прошу ее об этом. Почему? Да даже не стоит, объяснять, почему. Парни, изучите, как работает ваша мужская «сантехника», ее всегда нужно держать в первозданной чистоте.

У меня растут мальчики, мои сыновья. Они уже в том возрасте, когда начинают интересоваться девочками, когда ищут что-то в интернете. Я говорю им и говорю другим родителям: «Объясните своим детям, что лучше получить удовольствие потом, чем сейчас». То удовольствие, которое вы получите немедленно [от порно] — это ничто. Это такая мелочь, это гораздо мельче, чем кажется. Лучше получить удовольствие потом. Исследования показывают, что дети, которые росли на порно, становятся импотентами в молодом возрасте.

Почему? Потому что это чистая психология, вы перестимулировали себя. Вы насмотрелись всей этой чокнутой ерунды, а потом вдруг оказываетесь в одной комнате с нормальной девушкой, раздеваете ее и… И ничего не испытываете. Потому что стимула недостаточно. Потому что у вас диджитал-одержимость, вам нужно кликать, чтобы смотреть все это.».

Захаби 43 года, он владеет канадским залом Tristar Gym, где тренируются многие бойцы UFC и других топовых организаций.

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