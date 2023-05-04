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Сегодня, 08:17

Ариэль Хельвани: «Нганну требовал от One гарантий, что его сопернику не будут недоплачивать»

Давид Хачатрян
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Известный журналист Ариэль Хельвани сообщил, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) требовал от руководства ONE Championship гарантий, что его оппоненту — кто бы он ни был — платили по достоинству.

«Франсис требовал гарантий, чтобы его оппонент заработал хорошую сумму денег, — сказал Хельвани в эфире The MMA Hour. — Он хотел быть уверенным, что лига заплатит его сопернику приличную сумму. Другими словами, если Франсис подпишет контракт на бой, его оппонент заработает хорошие деньги. Я не знаю, о какой сумме шла речь. Но он хотел гарантий, что бойцу не заплатят ниже этой суммы. Скажите, кто еще за это борется?».

Ранее глава One Championship Чатри Ситйодтонг сообщил, что переговоры с Нганну не увенчались успехом.

Франсис Нганну
ММА
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