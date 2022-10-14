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Сегодня, 13:54

Каб Суонсон: «После кика в голову Лобова я две недели не мог натянуть кроссовок»

Каб Суонсон поделился воспоминаниями о поединке с Артемом Лобовым
Никита Горшенин
Корреспондент

Ветеран UFC Каб Суонсон в интервью «Спорт-Экспресс» поделился воспоминаниями о поединке с Артемом Лобовым.

— Вы дрались с нашим человеком, Артемом Лобовым, и он держал в том бою все удары, которые только можно. Удивились его подбородку?

— Да. Думаю, люди не отдают ему должного за это. Я еще тогда знал, что если этот парень постоянный спарринг-партнер Конора, а у Конора есть нокаутирующая сила, значит, он может держать удар. Потому мы что мы видели записи со спаррингов Конора, когда он попадал, и его партнеры просто не были прежними. А раз Лобов так долго с ним работает, значит, у него обязательно есть держак. Иначе с Конором так долго не протянуть. Я помню, как ударил ему спиннинг-хил-киком в голову, и он как-то пошевелился, но ничего особенного. Я же после этого удара две недели не мог надеть кроссовок, потому что у меня вот так опухла пятка. То есть я навредил больше себе, чем ему (смеется).

Поединок Суонсона и Лобова прошел в апреле 2017-го. Американский боец одержал победу единогласным решением.

В ночь на 16 октября Суонсон подерется с Джонатаном Мартинесом на UFC Vegas 62.

Каб Суонсон и&nbsp;Чарльз Оливейра. «Я дал Оливейре в живот и вынул из него душу». Он бил Порье с Оливейрой и покалечил ногу об голову Лобова

Артем Лобов
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