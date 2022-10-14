Суонсон: «Если бы я мог улучшить любой свой навык в два раза, то улучшил бы скорость»

Ветеран UFC Каб Суонсон в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал, какой навык ему хотелось бы улучшить больше всего.

— Если бы к вам подошел, я не знаю, какой-то волшебник и сказал: «Назови любой свой бойцовский навык, и я прямо сейчас улучшу его в два раза». Какой бы навык выбрали?

— Скорость. Тебе даже не нужно бить сильно, если ты быстрый. При скорости тебе нужен просто хороший тайминг и — бум — попасть точно в яблочко. И если они не увидели удар, с высокой вероятностью будет нокаут. Я это понял, когда дрался с Россом Пирсоном. Я бил по нему так сильно... И он просто все съедал, шел вперед, и я почти впал в панику. И в итоге ударом, который его уронил, стал простенький чек-хук, который он не увидел, потому что опустил голову. Он опускал ее, потому что хотел выпрыгнуть с летящим коленом, а тут поднимает ее — мой хук заходит ему в подбородок, и он падает. Все потому что он не видел удар. А до этого я всаживал в него такие бомбы... Один апперкот я ударил с такой силой, что мои пальцы растопырились, и я просто какое-то время не мог их соединить. «Господи, я сам себя калечу». А уронил его удар, который был гораздо слабее этого апперкота.