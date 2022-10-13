Каб Свонсон пришел на пресс-конференцию с другом, который отвечал на вопросы за него

Ветеран UFC Каб Свонсон (28-12) в преддверии боя с Джонатаном Мартинесом (16-4) на UFC Fight Night 212 пришел на пресс-конференцию с товарищем по команде Дэном Аргуэта, который на протяжении всей конференции отвечал на вопросы журналистов, в то время как Свонсон не проронил ни слова.

«Каб хочет дать своему голосу отдохнуть, потому что у него было много телефонных звонков и интервью, — пояснил Аргуэта журналистам. — Поэтому я решил его заменить. Он пришел вместе со мной, чтобы проверить, правильно ли я буду отвечать на вопросы за него».

Свонсон подерется с Мартинесом 15 октября на UFC Fight Night 212 в Лас-Вегасе, США.