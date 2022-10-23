Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:42

Кадыров считает Петра Яна лучшим бойцом в легчайшем весе UFC, несмотря на поражение от О'Мэлли

Виктория Кравченко
Петр Ян и Шон О`Мэлли.
Фото Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал россиянина Петра Яна лучшим бойцом в легчайшем весе UFC.

«Поздравляю российских бойцов, победивших в поединках. Но как обычно не везет с судьями нашему Петру Яну, хотя он показал красивый и тактичный бой. Судьи почему-то решили, что его противник Шон О'Мэлли был увереннее. Но многие, в том числе и зрители турнира, с этим не согласны. Петр, ты все равно лучший в своем весе!» — написал Кадыров в соцсетях.

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Рамзан Кадыров
2
Читайте также
ВАДА и РУСАДА спорят о «деле Валиевой»: узнаем ли мы вердикт?
Ян проиграл красноволосому американцу О'Мэлли. О поясе можно забыть
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Чарльз Оливейра рассказал, что сказал ему Хабиб Нурмагомедов после боя
Шлеменко: «Ян выиграл бой, но судьи отдали победу О'Мэлли»
Цзю — о поражении Яна: «В таких боях нужно выигрывать так, чтобы никто не сомневался»
Шлеменко считает, что Хабиб будет заинтересован, чтобы Махачев его превзошел
Цзю считает, что Махачев перенимает наследие Хабиба
Макгрегор оценил свой потенциальный бой с Махачевым: «Опыт против дерьма»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Шлеменко: «Ян выиграл бой, но судьи отдали победу О'Мэлли»

Чарльз Оливейра рассказал, что сказал ему Хабиб Нурмагомедов после боя