Кадыров считает Петра Яна лучшим бойцом в легчайшем весе UFC, несмотря на поражение от О'Мэлли

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал россиянина Петра Яна лучшим бойцом в легчайшем весе UFC.

«Поздравляю российских бойцов, победивших в поединках. Но как обычно не везет с судьями нашему Петру Яну, хотя он показал красивый и тактичный бой. Судьи почему-то решили, что его противник Шон О'Мэлли был увереннее. Но многие, в том числе и зрители турнира, с этим не согласны. Петр, ты все равно лучший в своем весе!» — написал Кадыров в соцсетях.

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.