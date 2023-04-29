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Сегодня, 01:23

Калинин: «Рассечения — это моя физиология. Мне хотелось продолжить бой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский кулачный боец Top Dog Сергей «Кратос» Калинин вспомнил поединки c Наимом «Самураем» Давудовым и Суламбеком «Алым зверем» Шахгириевым.

«Я не уходил из Top Dog. У нас есть договоренность, бойцы организации могут выступить на RCC Hard. Также я не изменил своего мнения по поединку с Наимом «Самураем». Считаю, что я выиграл тот бой. Не знаю, куда смотрели судьи. Я все раунды шел вперед, а он от моих ударов шатался, я от его — нет. Рассечения — это моя физиология. Также не согласен с остановкой в поединке с Шахгириевым. Мне хотелось продолжить бой. Пытался объяснить рефери, что сечка не несет в себе особой угрозы. Думаю, что во втором раунде я бы его нокаутировал», — цитирует MMA.Metaratings.ru Калинина.

29 апреля Калинин проведет поединок против бразильца Кристиано Фролича на турнире RCC Hard.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kratos-ya-ne-ukhodil-iz-top-dog-246936/
ММА
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