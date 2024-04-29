Калмыков — о бое с Хейбати: «Перс поступил как трус и последняя шавка»

Чемпион кулачной лиги Hardcore Мухамад Калмыков подвел итоги боя с бойцом поп-ММА Мохаммадом Хейбати по прозвищу Персидский Дагестанец.

«Такого я не ожидал, — сказал Калмыков после боя. — Я хотел зарубиться, я хотел крови и мяса. Хотел зрелища. Он (Хейбати) поступил как трус и последняя шавка».

Хейбати проиграл Калмыкову дисквалификацией за неоднократное нарушение правил кулачного боя. Боец пытался пнуть соперника и пройти ему в ноги.

Калмыков и Хейбати возглавили турнире Hardcore, который проходил 27 апреля в Москве.