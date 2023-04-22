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Сегодня, 16:23

Калмыков впечатлен победой Пираева над Капоралем: «Все прошло в одни ворота»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион кулачной лиги Hardcore FC Мухамед Калмыков прокомментировал победу российского бойца Марифа Пираева над бразильцем Родриго Капоралем.

«Понравилось выступление Марифа, — сказал Калмыков в комментарии для «СЭ». — Перед поединком у меня были сомнения, я давал 50 на 50, вспоминая их первый поединок с Капоралем, но здесь все прошло, что называется, в одни ворота. Видно, что Мариф в Таиланде зря время не терял, очень заряжен был. Даже уронить получилось соперника, но жаль, что не развил успех.

Но честно скажу — форма Капораля оказалось настоящим разочарованием. Насколько бы хорошо готов Мариф, и насколько бездарно к бою подошел бразилец. Особенно это касается кардио — его бензобак закончился очень быстро, а за ним ушло и все остальное. Он болтался, таскал язык на своем плече, и просто не в состоянии был совершать мощные атаки уже после первого раунда. Благо хотя бы достоял до конца. В любом случае — поздравляю Марифа! Для него, после такого большого простоя, это был хороший бой. Продышался, почувствовал ринг, доминировал».

21 апреля в Москве на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Пираев победил Капораля судейским решением по итогам трехраундового боя по правилам кикбоксинга

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