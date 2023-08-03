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Сегодня, 10:47

Усман отказался драться с Рахмоновым: «Мне это не интересно»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-3) дал понять, что не собирается драться с шестым номером рейтинга в полусреднем весе казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0).

«Интересует ли меня бой с Шавкатом? Нет. Мы тренировались с ним во Флориде, и я не хочу опять ставить Генри [Хоофта, главного тренера зала Sanford MMA] в неловкое положение [как в бою с Гилбертом Бернсом на UFC 258]. Шавкат пробивается к титулу, это его мечта. Но сейчас он не дерется за титул, и у него есть другое варианты, с кем драться. Повторюсь, я бы не хотел ставить Генри в такое положение», — сказал Усман в интервью TMZ.

Усман в прошлом бою проиграл Леону Эдвардсу (21-3) решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Рахмонов провел в UFC пять боев. В прошлом поединке он ?победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Камару Усман
UFC
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