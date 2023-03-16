Камару Усман посоветовал Дрикусу дю Плесси не называть себя африканцем

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-2) прокомментировал слова средневеса Дрикуса Дю Плесси (19-2), который назвал себя африканским бойцом.

«Он не понимает одной вещи: только потому, что я езжу в Китай, и мои родители живут в Китае, и я вырос в Китае, не делает меня более китайцем, чем люди из Китая. То, что вы уехали в Южную Африку и выросли там, не делает вас африканцем. Постарайтесь быть немного осторожнее в том, что вы говорите и как вы это говорите», — сказал Усман на пресс-конференции UFC.

Примечательно, что дю Плесси родился в ЮАР и с тех пор там живет и тренируется, в то время как Усман с восьми лет живет в США.