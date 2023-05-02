Камару Усман: «В противостоянии с Эдвардсом не поставлена точка»

Экс-чемпион в полусреднем весе UFC Камару Усман (20-3) уверен, что он проведет четвертый поединок с действующим чемпионом Леоном Эдвардсом (21-3).

«Я все еще ощущаю, что в этом противостоянии не поставлена точка, — сказал Усман в интервью ESPN MMA. — Весь остальной мир может так считать, и, знаете, респект ему за то, что у него пояс, но мне нужна финальная точка. Мне нужно, чтобы ты показал, что ты лучше меня от начала и до конца поединка».

Усман проиграл Эдвардсу решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.