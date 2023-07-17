Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 10:04

Камиль Аллахвердиев обвинил Али Багаутинова во лжи: «Ты пытаешься выйти сухим из воды»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Стример Камиль Аллахвердиев, известный как Лахма, ответил на видеообращение Али Багаутинова, заявив, что боец не говорит правду.

«Ты упоминаешь имя Всевышнего, говоришь, что останавливал в тот день. Говорил, что я не хотел кидать по рукам. Знаешь, почему ты так говоришь? Потому что ты уже тонешь, — сказал Аллахвердиев. — Ты не хочешь полностью утонуть, потому что тебя уже за человека никто считать не будет, если ты скажешь как было. Ты пытаешься выехать, пытаешься выйти сухим из воды, говоря, что я здесь не при чем, меня оставьте. Ты при чем! Это все ты мог остановить там, внизу. Вытянуть его вниз и сказать «извинись». А теперь говоришь, что ты там тормозил.

Я же тебе спустя три года набрал, когда увидел твое интервью, где ты говорил, что мы где-то бегаем. Как ты там рассказывал? Что с Расулом не общаюсь, что он вас кинул, ушел в другую организацию. Ты клялся Аллахом мне, что не слышал. Что там же #### порвал бы, если услышал. Зачем ты это делаешь? Ты же ответишь за свои слова. Ты мои слова под сомнения ставишь», — сказал Аллахвердиев.

Ранее Аллахвердиев опубликовал видео на YouTube, в котором изложил свою версию событий 2016 года, когда у него случился конфликт с бойцом Расулом Мирзаевым. Ссора завершилась нападением на Мирзаева и его избиением. Аллахвердиев сейчас живет за границей, так как до сих пор скрывается от правоохранительных органов.

7 лет назад Расула Мирзаева жестоко избил товарищ Хабиба. Нападавший рассказал свою версию событий

Расул Мирзаев
ММА
1
Обсудить
Читайте также
Алькарас — это новый Джокович? Испанец на Уимблдоне доказал свою силу
В теннис пришел новый король? Или Джокович еще нанесет ответный удар?
Сенатор Шейкин рекомендовал россиянам срочно поменять пароли от соцсетей
В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека
При ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Багаутинов рассказал свою версию случившегося в ночном клубе конфликта между Мирзаевым и Аллахвердиевым

UFC опровергла, что бой между Блаховичем и Перейрой будет за титул чемпиона