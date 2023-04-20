Камил Гаджиев готов организовать бой по правилам АРБ между Минеевым и Шлеменко

20 апреля, 23:26
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев готов организовать поединок по правилам армейского рукопашного боямежду Владимиром Минеевым и Александром Шлеменко.
Ранее экс-чемпион Bellator Шлеменко выразил заинтересованность в проведении рукопашного боя с Минеевым.
«Минеев — Шлеменко по рукопашке? Я бы сделал этот бой, — сказал Гаджиев «СЭ». — Вперед. Надо у Вовы спросить. Тем более он сейчас военнослужащий. Почему бы и нет? Значит по «армейке». Да, Саня более опытный в этих вопросах, но и Вова не из тех, который где-то в единоборствах в каком-то виде не шарит. Думаю, он и по армейке дрался».
В пятницу, 21 апреля, Шлеменко проведет бой по правилам кикбоксинга против швейцарца Ясуби Эномото. Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.