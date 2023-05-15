Камил Гаджиев хочет организовать бой Минеева и Штыркова

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что надеется организовать осенью поединок между действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым по правилам кикбоксинга.

«Поддержу тренд прошлой недели — заговорю о возможном поединке Минеев — Штырков.

Ваня отлично выглядел в бою с Петром Романкевичем и успешно дебютировал в кикбоксинге! И если он собирается в этом виде спорта развиваться, то лучшего соперника сложно представить.

На стороне Володи будет опыт в кикбоксе и более разнообразный технический арсенал, у Ивана козырь в физической силе, габаритах и регулярных поединках! Стало быть, шансы 50/50.

Я бы провел этот «очень дорогой бой» осенью! Поддерживаете?» — написал Гаджиев в соцсетях.

Штырков победил Петра Романкевича в экстра-раунде по правилам кикбоксинга на RCC 15. Бой состоялся 13 мая в Екатеринбурге.

Минеев в настоящее время находится в зоне СВО.