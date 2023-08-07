Камил Гаджиев назвал дату проведения боя Минеева и Штыркова

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что поединок между действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1) и российским тяжеловесом Иваном Штырковым (22-2) по правилам кикбоксинга должен состояться 17-18 ноября.

«Штырков дерется с Минеевым по правилам кикбоксинга. Скорее всего, этот бой пройдет 17 или 18 ноября. Уже практически определена дата», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

В сентябре 2022-го Минеев сообщил, что ему пришла повестка. В начале года он отправился в зону СВО.

Штырков победил Петра Романкевича (6-2) в экстрараунде по правилам кикбоксинга на RCC 15. Бой состоялся 13 мая в Екатеринбурге.