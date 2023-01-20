Камил Гаджиев назвал Джигурду соперником, с которым Емельяненко будет выглядеть достойно

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о дальнейшей судьбе тяжеловеса Александра Емельяненко в единоборствах.

«С каким соперником Александр Емельяненко будет выглядеть достойно? Никита Джигурда, — сказал Гаджиев журналистам перед турниром AMC Fight Nights 117. — Джигурда по-своему удивляет. В клетке он иногда показывает удивительную энергию. Сейчас не говорю про технику, ну он взрослый дяхан. Получается, что Саня в плохом состоянии и Джигурда — это был бой, когда люди бы еще сказали: «Блин, а может быть напором Джигурда возьмет...» Понимаете, о чем я? Просто спортсмен все равно сегодняшнего Саню переиграет».

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.