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Сегодня, 11:00

Камил Гаджиев назвал Джигурду соперником, с которым Емельяненко будет выглядеть достойно

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о дальнейшей судьбе тяжеловеса Александра Емельяненко в единоборствах.

«С каким соперником Александр Емельяненко будет выглядеть достойно? Никита Джигурда, — сказал Гаджиев журналистам перед турниром AMC Fight Nights 117. — Джигурда по-своему удивляет. В клетке он иногда показывает удивительную энергию. Сейчас не говорю про технику, ну он взрослый дяхан. Получается, что Саня в плохом состоянии и Джигурда — это был бой, когда люди бы еще сказали: «Блин, а может быть напором Джигурда возьмет...» Понимаете, о чем я? Просто спортсмен все равно сегодняшнего Саню переиграет».

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.

Камил Гаджиев
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