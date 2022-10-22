Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 23:09

Гаджиев раскритиковал решение судей по бою Яна: «О'Мэлли победил только в головах арбитров»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение Петра Яна Шону О'Мэлли.

«Шон О'Мэлли одержал победу в головах арбитров и его преданных болельщиков. Близко не увидел победу О'Мэлли. Победа американца была бы сенсационной, если бы он ее заслужил, а здесь это слово не подходит. Это не победа», — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Бывший чемпион UFC россиянин Петр Ян проиграл 13-му номеру рейтинга в легчайшем весе Шону О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 28-29, 28-29) на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Камил Гаджиев
Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
ММА
9
3
Читайте также
Россиянка стала чемпионкой мира за Австралию. Но потом вернулась в Москву и покончила с собой
Валиева в прекрасном настроении. И близка к 500 тысячам рублей
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Стерлинг доказал, что неслучайно победил Яна. Алджо уничтожил легендарного Диллашоу
Алджамейн Стерлинг после победы бросил вызов Сехудо, Вере, О'Мэлли и Сэндхэгену
Шон О'Мэлли: «Не знаю, сделал ли я достаточно для победы»
Алджамейн Стерлинг нокаутировал Ти Джея Диллашоу на UFC 280
Полный кард турнира UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и все бои UFC 280: онлайн трансляция
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Тактаров жестко отреагировал на поражение Яна от О'Мэлли

Стивен Сигал лично поддержал Яна после поражения на UFC 280