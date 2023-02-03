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Сегодня, 19:47

Камил Гаджиев объяснил, почему Гаджи Автомат должен победить Родригеса

Виктория Кравченко
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что у Гаджи Автомат Наврузова есть большой шанс на победу в бою-реванше против бразильца Фернандо Родригеса.

«Думаю, что Наврузов выиграет. Предыстория боя такая: они дрались и подняли Родригесу, а потом судейское решение было пересмотрено впоследствии и была признана ничья. Но вот этот запал у Гаджи, реваншистское настроение — оно у него точно есть и оно заставляет его с удвоенной энергии трудиться», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

Бой Автомата и Родригеса пройдет 17 февраля и станет соглавным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1072272-gadzhi-avtomatu-prorochat-pobedu-v-boiu-revanshe-protiv-fernando-rodrigesa
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