Гаджиев объяснил, почему считает Ивана Емельяненко фаворитом поединка с Алексеем Леденевым

Глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о поединке Ивана Емельяненко и Алексея Леденева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Если Ваня тренировался, не просто вышел отработать номер, заработать денег, то я бы посчитал, что он фаворит в бою с Алексеем. Наверное, Иван не в лучшей форме, но у него есть багаж выступлений именно в тех видах спорта, которые максимально похожи на смешанные единоборства. В этом плане Алексей Леденев еще сырой», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

Дебютный бой Емельяненко в ММА состоится 26 мая. В главном бою вечера встретятся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком станет противостояние Емельяненко и Ершова.