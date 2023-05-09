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Сегодня, 21:37

Гаджиев объяснил, почему считает Ивана Емельяненко фаворитом поединка с Алексеем Леденевым

Руслан Минаев
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Глава промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о поединке Ивана Емельяненко и Алексея Леденева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Если Ваня тренировался, не просто вышел отработать номер, заработать денег, то я бы посчитал, что он фаворит в бою с Алексеем. Наверное, Иван не в лучшей форме, но у него есть багаж выступлений именно в тех видах спорта, которые максимально похожи на смешанные единоборства. В этом плане Алексей Леденев еще сырой», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

Дебютный бой Емельяненко в ММА состоится 26 мая. В главном бою вечера встретятся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком станет противостояние Емельяненко и Ершова.

Источник: РЕН ТВ
Иван Емельяненко
Камил Гаджиев
ММА
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