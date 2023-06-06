Камил Гаджиев объяснил поражение Нурмагомедова от дос Сантоса

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил поражение Абубакара Нурмагомедова от бразильца Элизеу дос Сантоса.

«Я не раз говорил в разных форматах о том, как отношусь к карьере Абубакара, — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на его YouTube-канале. — Все мы знаем, что он может лучше, мог бы лучше. Но, наверное, не до конца увлечен. Часто бывает, что не все слава богу: где-то из-за травмы снялся с боя, где-то еще что-то. Выбивается из тренировочного процесса, потом сложно возвращаться. Вот ему бы, например, «страйк» из трех побед, и он бы за это время прибавил. Потому что есть куда прибавлять. Но годы берут свое, и сегодня он боец, которому за 30. Думаю, что болельщики единоборств уже к нему как к перспективному [бойцу] не относятся. Выступает, где-то получается заработать, где-то получается пошуметь, и слава богу. Надеюсь, что следующий поединок будет, и он его выиграет».

Нурмагомедов раздельным решением уступил дос Сантосу в минувшие выходные в турнире UFC Vegas 74.

Теперь на счету Абубакара 17 побед, 4 поражения и 1 ничья.