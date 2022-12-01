Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:06

Камил Гаджиев: «Бой Шары и Рагозина не меньше возбуждает, чем пара Исмаилов — Шлеменко»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил перспективы российского бойца Шарабутдина «Шара Буллет» Магомедова в ММА.

«Сейчас есть ощущение, что Шара находится в нише ММА. Он даже не выступил в поединке по кикбоксингу. Это говорит о том, что где-то у него фокус на большие бои по ММА. С Сергеем Мартыновым он подрался, с Михаилом Рагозиным будет драться, потом с Минеевым, даст Бог. Наблюдаю, что бой Шары и Рагозина не меньше возбуждает, чем пара Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко. Шара очень сильно вырос за последнее время», — цитирует MMA.Metaratings.ru Гаджиева.

Следующий поединок Магомедова пройдет в Екатеринбурге, 3 декабря, против Михаила Рогозина на турнире RCC 13.

Михаил Рагозин выступает в RCC с момента основания лиги. За его спиной уже 13 поединков в лиге, а сам боец неоднократно возглавлял шоу в Екатеринбурге. Шара Буллет провел один бой в RCC, победив нокаутом Сергея Мартынова.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Камил Гаджиев
ММА
1
0
Читайте также
«Делал уколы в ноги каждый вечер». Как Месси боролся с дефицитом гормона роста
Вратаря сборной Канады и его красавицу жену оскорбляют хорватские фанаты. Чем их разозлили Милан и Снежана Борьян?
Погибшие при крушении самолета В55 в Армении летчики были гражданами РФ
Еврокомиссия отказалась извиняться перед Киевом за сообщение о потерях ВСУ
Лавров опроверг сообщения о просьбах РФ провести переговоры с Украиной
Как развивают науку в Египте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Майкл Чендлер: «Работайте с железом и проживете длинную и благодатную жизнь в спорте»