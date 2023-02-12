Гаджиев: «Мы пока не можем говорить, что Ислам и Хабиб — фигуры одного калибра MMA. Пока Ислам на пути»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в комментарии для «СЭ» поделился эмоциями после победы Ислама Махачева над Александром Волкановски в поединке на турнире UFC 284.

«Тяжелый бой. Очень важный для Ислама, потому что этот поединок продемонстрировал, что Ислам может драться всю дистанцию чемпионского боя. Этот бой вывел его на новый уровень. Да, поединок не был в одну калитку, как ожидали многие, но не надо забывать, что Волкановски тоже чемпион, пусть и дивизионом ниже. Это тот случай, когда оба молодцы. Потому что мы знаем, что Волкановски для участия в этом поединке пришлось подняться на одну категорию. Он очень неплохо смотрелся для оппонента из веса ниже.

Ислам — молодец! Он построил бой тактически, выиграл. В конце пришлось терпеть. Это тоже очень важное качество для чемпиона. Что касается сравнения в величии с Хабибом, то, как бы он ни выиграл у Волкановски, мы пока не можем говорить, что Ислам и Хабиб — фигуры одного калибра MMA. Пока Ислам на пути. Но у него есть запас в несколько лет. Он, безусловно, может стать самым большим бойцом в истории MMA. Это тоже возможно, учитывая возраст и кондиции» — сказал Гаджиев «СЭ».

Махачев впервые в карьере защитил чемпионский пояс и нанес Волкановски первое поражение в UFC.

Россиянин одержал победу по итогам пятираундового поединка единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47).