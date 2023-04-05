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Сегодня, 11:35

Камил Гаджиев: «Для Мокаева Россия — это абсолютно чужое государство»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал заявление британского бойца дагестанского происхождения Мухаммада Мокаева (8-0), который призвал больше не указывать в его профиле Россию.

«Мухаммад Мокаев заявил о том, что не хочет представлять Россию, а хочет представлять Дагестан, — сказал Гаджиев в видео, которое опубликовал на своем YouTube-канале. — Существует ли такая практика? Может ли UFC на профайле Мухаммада Мокаева указывать флаг Дагестана? Наверное, теоретически, может, но в любом случае главным флагом для Мухаммада Мокаева сегодня является флаг Великобритании. Поэтому UFC может одним флагом ограничиться.
Почему он сделал такое заявление? Он уехал в очень молодом возрасте, практически ребенком. Для него Дагестан — это близкое, родное. Россию, как место проживания, он никогда не оценивал. Сразу из Буйнакска он оказался в Великобритании. Для него Россия — это абсолютно чужое государство, поэтому давайте не будем из этого заявления делать что-то сверхъестественное?. Парень говорит: «Я к России не имею никакого отношения, а Дагестан — моя родина. Для меня важно, чтобы флаг Дагестана был где-то рядом со мной». Пусть так и будет, если UFC это допускает. Кстати, Мухаммада Мокаева в других частях России особо не воспринимают как соотечественника, поэтому здесь все квиты».

3 апреля Мокаев выразил недовольство плашкой, которая появилась в трансляции перед его последним боем. В пункте «место рождения» было указано «Буйнакск, Дагестан, Россия».

«Мне это не нравится! Пожалуйста, просто оставьте Дагестан для следующего выхода!» — написал у себя в соцсетях боец.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AZgKjyTDL4w
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