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Сегодня, 23:15

Гаджиев о братьях Емельяненко: «Они могут встретиться на похоронах Александра. Федор организует поминки»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Федор Емельяненко и Александр Емельяненко.
Фото Global Look Press
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на недавнее заявление Федора Емельяненко.

Легендарный тяжеловес заявил, что ничем не может помочь брату Александру в борьбе с алкоголизмом.

«Тут проблема не в том, что Федор одно время не был готов помогать брату. А в том, что Саня эту помощь уже не готов был принимать. Думаю, в том числе, дело и в этом. Думаю, история завершена. Они встретиться теперь могут только на похоронах Александра. Если Александр сопьется окончательно, то Федор на похоронах появится как брат, поминки организует. Вы не подумайте, я сейчас не ерничаю. Реально к этому идет», — сказал Гаджиев журналистам перед турниром AMC Fight Nights в Ульяновске.

26 мая Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Некоторые зрители раскритиковали организаторов за то, что Александр вышел на бой в неспортивном состоянии.

Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
Федор Емельяненко
ММА
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