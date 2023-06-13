Гаджиев о братьях Емельяненко: «Они могут встретиться на похоронах Александра. Федор организует поминки»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на недавнее заявление Федора Емельяненко.

Легендарный тяжеловес заявил, что ничем не может помочь брату Александру в борьбе с алкоголизмом.

«Тут проблема не в том, что Федор одно время не был готов помогать брату. А в том, что Саня эту помощь уже не готов был принимать. Думаю, в том числе, дело и в этом. Думаю, история завершена. Они встретиться теперь могут только на похоронах Александра. Если Александр сопьется окончательно, то Федор на похоронах появится как брат, поминки организует. Вы не подумайте, я сейчас не ерничаю. Реально к этому идет», — сказал Гаджиев журналистам перед турниром AMC Fight Nights в Ульяновске.

26 мая Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Некоторые зрители раскритиковали организаторов за то, что Александр вышел на бой в неспортивном состоянии.