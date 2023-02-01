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Сегодня, 12:20

Гаджиев — о Емельяненко: «Федор уже тренер. Очень много ребят прошло через его педагогический процесс в спорте»

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что российский боец Федор Емельяненко решил стать тренером после завершения карьеры.

«По сути Федор уже тренер. Очень много ребят прошло через его педагогический процесс в спорте. Брали с него пример. Где-то его подсказки. Просто находились в одном зале. Это уже дает возможность называть его тренером. Но раз он сконцентрируется на этом в большей степени — эффект совершенно точно будет», — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Свой последний бой в карьере в ММА Федор Емельяненко проведет против американца Райана Бейдера в ночь на 5 февраля в Инглвуде.

Камил Гаджиев
Федор Емельяненко
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