Гаджиев — о Емельяненко: «Федор уже тренер. Очень много ребят прошло через его педагогический процесс в спорте»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что российский боец Федор Емельяненко решил стать тренером после завершения карьеры.

«По сути Федор уже тренер. Очень много ребят прошло через его педагогический процесс в спорте. Брали с него пример. Где-то его подсказки. Просто находились в одном зале. Это уже дает возможность называть его тренером. Но раз он сконцентрируется на этом в большей степени — эффект совершенно точно будет», — сказал Гаджиев корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Свой последний бой в карьере в ММА Федор Емельяненко проведет против американца Райана Бейдера в ночь на 5 февраля в Инглвуде.