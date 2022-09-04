4 сентября, 13:48
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на критику по бою между Петром Романкевичем и бразильским ветераном ММА Вагнером Мартинсом по прозвищу Зулузиньо, который в свое время дрался с легендарным россиянином Федором Емельяненко.
«Пишут в комментариях, что привезли актера на бой? А разве он не актер? Зулузиньо, когда дрался с Федором Емельяненко, тоже был актером, — сказал Гаджиев «СЭ». — Это же отчасти актерство. Большие люди, гиганты и так далее».
«Всем тем, кто пишет комментарии, рекомендую им каждому по отдельности с этим актером подраться.
«Будет ли Зулузиньо выступать в Fight Nights? Как мне кажется, ему нужны маленькие клетки, например, в поп-ММА, в ринге, чтобы у него и соперника мало пространства. Тогда у него больше шансов».
Романкевич наглухо нокаутировал 44-летнего Зулузиньо в первом раунде. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 114, который проходил 3 сентября в Минске.