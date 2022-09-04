«Рекомендую подраться с этим актером». Камил Гаджиев ответил на критику по бою Романкевич — Зулузиньо

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на критику по бою между Петром Романкевичем и бразильским ветераном ММА Вагнером Мартинсом по прозвищу Зулузиньо, который в свое время дрался с легендарным россиянином Федором Емельяненко.

«Пишут в комментариях, что привезли актера на бой? А разве он не актер? Зулузиньо, когда дрался с Федором Емельяненко, тоже был актером, — сказал Гаджиев «СЭ». — Это же отчасти актерство. Большие люди, гиганты и так далее».

«Всем тем, кто пишет комментарии, рекомендую им каждому по отдельности с этим актером подраться.

«Будет ли Зулузиньо выступать в Fight Nights? Как мне кажется, ему нужны маленькие клетки, например, в поп-ММА, в ринге, чтобы у него и соперника мало пространства. Тогда у него больше шансов».

Романкевич наглухо нокаутировал 44-летнего Зулузиньо в первом раунде. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 114, который проходил 3 сентября в Минске.