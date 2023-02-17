Камил Гаджиев: «Планирую бой с участием Минеева на конец апреля»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, когда Владимир Минеев может провести свой следующий поединок.

«Не смог дозвониться до Минеева понятно почему, и я ему написал, а он мне перезвонил, — сказал Гаджиев «СЭ». — Говорит, что сегодня стрелял из всех возможных видов оружия. Видимо, что у него какой-то этап, учебка или что-то такое. Говорит: «Такой вот у меня сегодня день рождения».

«Честно говоря, планирую ему бой по кикбоксингу на конец апреля. Надеюсь, месяца через два он вернется. Проконсультировался с людьми, они мне сказали, что это возможно».

В последнем поединке, который проходил в ноябре в Москве по правилам кикбоксинга, Минеев техническим нокаутом победил тяжеловеса Фернандо Родригеса.