Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о титульном поединке россиянина Ислама Махачева против австралийца Алекса Волкановски.

«Ислам победил в достаточно равном поединке, — сказал Гаджиев «СЭ». — Считаю, что Ислам математически выиграл. Он точно выиграл 1 и 4 раунды, и точно проиграл 5-ый. Для того, чтобы отдать победу Волкановски, нужно отдавать 2-3 раунды, а там ничего не было, чтобы отдать ему. Не скажу, что Ислам их выиграл. Тот, кто сейчас говорит, что выиграл Алекс, в основном, наверное, апеллируют ко второму и третьему раунду, с которыми не все так ясно. У этих людей есть право на мнение. Сейчас невозможно спорить с теми, кто скажет, что Волкановски выиграл 2, 3 и 5 раунды. Они так увидели, например. Я же увидел, что Ислам выиграл 1 и 4 раунды, а 2 и 3 раунды были достаточно равные с небольшим перевесом в его сторону, а 5 раунд он точно проиграл».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей по итогам пятираундового боя. Бойцы возглавили турнир UFC 284, который проходил в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).