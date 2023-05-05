Камил Гаджиев — о возможном бое с Александром Емельяненко: «Разговаривать с ним я буду точно не в клетке»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев порассуждал на тему возможного противостояния с тяжеловесом Александром Емельяненко.

Ранее в интервью «СЭ» Емельяненко в жесткой форме раскритиковал Гаджиева.

«Если в один прекрасный момент между мной и Александром действительно произойдет что-то принципиальное, то я разговаривать я с ним буду точно не в клетке, — сказал Гаджиев «СЭ». — Но на данный момент ничего такого не произошло, и более того — это то, с чего я начал. В случае с ним очень сложно найти принципиальное разногласие, потому что я серьезно не отношусь к тому, что он говорит. Если бы сейчас, например, все это прозвучало из уст человека, которого я уважаю, то я бы уже ему позвонил и по сказанному задал бы ему несколько вопросов, попробовал бы его хотя бы поправить. В случае с АЕ — это все анекдот. Давайте так это воспринимать».