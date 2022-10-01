Камил Гаджиев про победу Вагабова: «Николсон не дрался, а люлей получал»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Вагаба Вагабова над американцем Алексом Николсоном.

«Вагаб — боец другого класса, — сказал Гаджиев «СЭ». — Может быть, Николсон по ММА что-нибудь показал. Может быть, например, он грэпплер, но по боксу же он ничего не показал. В исполнении Николсона бокса вообще не было. Если Романкевич и Каримов начали драться, просто кто-то был менее точным и высококлассным, но они дрались, то Николсон не дрался, а люлей получал».

Вагабов нокаутировал Николсона в первом раунде. Бойцы возглавили турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 30 сентября в Москве.

Вагабов — действующий чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе.