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Сегодня, 04:00

Камил Гаджиев про победу Вагабова: «Николсон не дрался, а люлей получал»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Вагаба Вагабова над американцем Алексом Николсоном.

«Вагаб — боец другого класса, — сказал Гаджиев «СЭ». — Может быть, Николсон по ММА что-нибудь показал. Может быть, например, он грэпплер, но по боксу же он ничего не показал. В исполнении Николсона бокса вообще не было. Если Романкевич и Каримов начали драться, просто кто-то был менее точным и высококлассным, но они дрались, то Николсон не дрался, а люлей получал».

Вагабов нокаутировал Николсона в первом раунде. Бойцы возглавили турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 30 сентября в Москве.

Вагабов — действующий чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе.

Камил Гаджиев
ММА
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