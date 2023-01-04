Камил Гаджиев прокомментировал драку Даны Уайта со своей женой

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что неправильно поднимать руку на женщину, хоть и допустил, что такое случалось со многими мужчинами. Об этом Гаджиев сказал «СЭ».

«Послушайте, это такой вечный вопрос: может ли мужчина поднимать руку на женщину? — сказал Гаджиев. — И все всегда на этот вопрос говорят: «Нет, не может». Теперь спросите у каждого мужчины, было ли в его жизни такое. Половина скажет: «Да, было в связи с такими-то обстоятельствами». Почти все об этом сожалеют, но такое, к сожалению, допускали.

Где-то под воздействием алкоголя это случилось в случае с Даной, где-то, может быть, человек в состоянии нервного срыва находится, где-то часть ответственности можно возложить на женщину, поэтому... правильно это или нет? Все скажут, что это неправильно, и я с ними соглашусь. Нужно ли из этого раздувать историю и искать какие-то оправдания для Даны? Да нет, не нужно. Они как-нибудь разберутся. Я так понимаю, они свой союз сохранили, с детьми и друг с другом общий язык нашли, и слава богу».

Ранее в Сети появилось видео, как жена Уайта дает ему пощечину, после чего следует моментальный ответ. Инцидент произошел в Мексике при праздновании Нового года.