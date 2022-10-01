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Сегодня, 04:10

Камил Гаджиев про ничейный бой Шлеменко с Соузой: «Саня не выдержал темп»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на бой между Александром Шлеменко и бразильцем Клебером Соузой, итогом которого стала ничья.

«Ничья закономерная. Нет такого, что Саня постарел. Нет. По-моему, он меньше тренируется, чем раньше.

Исмаилов бы не выдержал такой же темп, как в бою с Соузой? Саня сам не выдержал этот темп, потому что он перестал быть опасным. Он дрался, но пропала острота и точность. Давайте прямо скажем, что он не верил, что сможет финишировать в конце. Если Саня раньше мог в третьем раунде взять и вытащить какой-то удар по печени, то здесь даже этим не пахло. Да, все мы знаем, что у Маги проблемы с функционалом, но Магу бы не сильно потрясло то, что сегодня показал Саня», – сказал Гаджиев.

Шлеменко и Соуза возгавили турнир SFC 5, который прошел 30 сентября в Омске. Следующим оппонентом Шлеменко станет Магомед Исмаилов.

 
Александр Шлеменко. «В таком темпе я мог сдохнуть...» Шлеменко не выиграл у 37-летнего бразильца, но доволен собой
Александр Шлеменко
Камил Гаджиев
ММА
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