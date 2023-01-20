Камил Гаджиев про видео с Емельяненко: «Если не последний, то точно предпоследний срыв»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал очередной срыв тяжеловеса Александра Емельяненко.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Емельяненко в нетрезвом состоянии не пустили в ТЦ в Москве.

«Какие мысли по видео с участием Александра Емельяненко? Скажу цинично и ожидаемо, но жаль, потому что Саня все равно движ наводил, — сказал Гаджиев журналистам перед турниром AMC Fight Nights 117. — Как говорят, он снова сорвался. Каждый раз кажется, что это последний срыв и то, что после этого он в ММА уже не вернется. Если это не последний срыв, то точно предпоследний. Жалко».

«С другой стороны — может быть, это его остановит, и он перестанет выходить и драться со всеми подряд. Не принижая ни одного из его соперников, просто это были люди из других весовых категорий и видов спорта, но это могло закончиться реально конкретно больницей в тяжелом состоянии. Можно было такое пропустить. Может быть, сейчас его так Всевышний оберегает. Он снова пристрастился, побудет в этом состоянии, потом из нее выйдет и скажет: «ребята, больше не дерусь, но блогерствую». И он будет востребован».

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.