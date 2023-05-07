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Сегодня, 16:59

Камил Гаджиев: «Стерлинг по делу выиграл у Сехудо»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал титульный бой в легчайшем весе UFC между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

«Я бы не сказал, что слабый бой, — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем YouTube-канале. — Хороший бой от обоих. Стерлинг выиграл у Сехудо. По делу выиграл, хотя в конце боя Сехудо смотрелся лучше. В целом оба красавцы. Стерлинг закрепился, Сехудо ворвался и после долгого перерыва показал конкурентный бой с человеком, который, по сути, дерется в другом дивизионе. Все-таки мы знаем Сехудо по наилегчайшему весу, а сейчас он пошел в легчайший. Есть такое чувство, что, если бы Сехудо полгода к тому, что он сделал, потренировался, и он бы этот титул забрал».

Стерлинг раздельным решением судей выиграл у Сехудо. Бойцы возглавили турнир UFC 288, который проходил в ночь на 7 мая в США.

Алджамейн Стерлинг
Генри Сехудо
Камил Гаджиев
UFC
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