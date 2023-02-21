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Сегодня, 13:04

Камил Гаджиев — о возможном участии Минакова в Гран-при ACA: «По-братски, не позорься»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал возможное участие экс-чемпиона Bellator в тяжелом весе Виталия Минакова (22-2) в Гран-при ACA.

«Виталик, мы с тобой близкие друзья — ты знаешь мое отношение. Если хочешь выиграть миллион, ты должен пахать, выходить на свой уровень. Если ты не собираешься пахать, а собираешься совмещать несколько видов деятельности, как это часто бывает, — по-братски, не позорься», — сказал Гаджиев на KAMIL TIME.

Минаков прошлый бой проиграл Саиду Соуме (8-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 23 октября 2021-го на Bellator 269 в Москве.

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