Камил Гаджиев — о бое Гассиева: «Скоро вообще никто смотреть это не будет»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев раскритиковал менеджеров экс-чемпиона мира по боксу Мурата Гассиева за то, что ему дают «мешков с надутым рекордом».

«Бой Гассиева? Слушайте, скоро вообще никто смотреть это не будет, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Это конкретный мешок с надутым рекордом. Я понимаю, почему Мурату дают этих соперников. Потому что он не может выйти на нормальную полосу после травм.

Но следующий поединок должен быть уже законным боем, иначе просто люди забудут, что Мурат в свое время участвовал в сумасшедших боях, и будут вспоминать его как человека, который бьет мешков. Ждем хороший бой с участием Гассиева. Что тут сказать еще?»

Гассиев нокаутировал Майка Балогуна во втором раунде и завоевал вакантный пояс WBA Intercontinental в супертяжелом весе. Бой состоялся 4 марта в Ереване, Армения.