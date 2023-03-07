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Сегодня, 13:49

Камил Гаджиев — о бое Гассиева: «Скоро вообще никто смотреть это не будет»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев раскритиковал менеджеров экс-чемпиона мира по боксу Мурата Гассиева за то, что ему дают «мешков с надутым рекордом».

«Бой Гассиева? Слушайте, скоро вообще никто смотреть это не будет, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Это конкретный мешок с надутым рекордом. Я понимаю, почему Мурату дают этих соперников. Потому что он не может выйти на нормальную полосу после травм.

Но следующий поединок должен быть уже законным боем, иначе просто люди забудут, что Мурат в свое время участвовал в сумасшедших боях, и будут вспоминать его как человека, который бьет мешков. Ждем хороший бой с участием Гассиева. Что тут сказать еще?»

Гассиев нокаутировал Майка Балогуна во втором раунде и завоевал вакантный пояс WBA Intercontinental в супертяжелом весе. Бой состоялся 4 марта в Ереване, Армения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=j0R4FV_B4Jo
ММА
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