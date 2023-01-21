Камил Гаджиев рассказал, через сколько боев Владимир Минеев завершит карьеру бойца

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что чемпион среднего дивизиона Владимир Минеев завершит карьеру бойца через 5-6 боев.

«Можно ли сказать, что Минеев больше в ММА драться не будет, если продадут Fight Nights? Я бы так не сказал, — сказал Гаджиев журналистам после турнира AMC Fight Nights 117 в Москве. — Найдет новая организация и его, как главную звезду, пригласят на какой-то супер-пупер главный бой. Думаю, что он точно еще по ММА подерется. По ММА, по кикбоксинг и, может быть, еще и по боксу. Думаю, Вова еще 5-6 боев проведет в общей сложности [до завершения карьеры], учитывая возраст, мотивацию».

В последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года, Минеев техническим нокаутом победил бразильского тяжеловеса Фернандо Родригеса. Бой проходил по правилам кикбоксинга.