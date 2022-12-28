Камил Гаджиев: «Не знаю, что помешало Мальдонадо нокаутировать Федора»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев вспомнил поединок Федора Емельяненко (40-6) с Фабио Мальдонадо (28-5) в 2016 году.

«Роль Мальдонадо огромная в этом [драматургии боя], потому что он бах, и начал драться, — сказал Гаджиев в подкасте Григория Дрозда. — Причем делать это технично. Я на самом деле не знаю, что в этот день помешало Мальдонадо нокаутировать Федора, когда Федор был вообще на волоске. Мне кажется, какое-то чрезмерное уважение [у него было] к Феде, неверие в то, что он может это сделать.

У него и бонус за победу был, ему побеждать было выгодно во всех смыслах. Там были моменты, что все... ты должен был прыгнуть, два раза ударить и все. Понятно, Федор — нокаутер, бьющий человек, и может это где-то Фабио останавливало, потому что он знал, что Федор в любой ситуации может выжить и выбросить удар, но, пересматривая недавно этот бой, я думал: «Ну вот, Фабио нужно просто еще два шага вперед сделать и два раза ударить».

Вот это величие Федора, потому что у него уже ноги были как спагетти, голова была в другом месте, в космосе, и он продолжал стоять на ногах, перемещаться, и получилось даже в моменте, что когда у него ноги заплетались, он не в сторону Фабио пошел, а от Фабио уходил. Фабио, чтобы ударить Федора, нужно было за ним бегать. Как он выжил, вообще не понимаю, а потом вернулся. Творилось что-то невероятное».

Емельяненко победил Мальдонадо решение большинства судей (28-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 17 июня 2016 года на Fight Nights Global 50 в Санкт-Петербурге.