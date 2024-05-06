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Сегодня, 13:50

Гаджиев: «Емельяненко продержится без алкоголя еще полгода и получит квартиру от Кремлева»

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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил шансы на повторную организацию боксерского поединка между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

Спортсмены должны были провести бой 12 апреля, однако турнир был отменен по техническим причинам.

«Ural FC в состоянии провести турнир без букмекеров. Я склонен думать, что был комплекс причин. Главная, очень неудачная дата после известных событий в Крокусе. Это послужило основной причиной и дальше шло одно за другим. Наверное, были и другие опасения. В случае с Дациком и Емельяненко они могут быть любые. Пока очевидно только то, что Саня не пьет. Если бы пил, уже заметили. Мы бы узнали об этом из новостей. Не пьет — здорово. Продержится еще полгода, получит квартиру от Умара Кремлева», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

В конце января президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев и российский боец Александр Емельяненко заключили пари, согласно которому функционер подарит квартиру Емельяненко в случае, если тот продержится календарный год без алкоголя.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
Камил Гаджиев
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