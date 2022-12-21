Камил Гаджиев рассказал, почему не будет делать реванш Исмаилов — Шлеменко на Fight Nights

Президент Fight Nights Камил Гаджиев назвал причины того, почему не станет организовывать потенциальный реванш между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым. Он считает, что предпоссылок для нового поединка между бойцами нет.

«Что заставляет нас смотреть реванш Исмаилова со Шлеменко? Имена. Есть история конфликта между ними? Нет, все прошло спокойно. Доставил ли этот бой высочайшее эстетическое удовольствие или был ли он предметом для спора? Я считаю, что нет. Подрались, Мага выиграл, и все», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».