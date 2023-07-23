Камил Гаджиев рассказал, при каком условии Лахма и Мирзаев помирятся

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что конфликт между Камилем «Лахмой» Аллахвердиевым и Расулом Мирзаевым (18-4) можно закрыть, если одна из сторон проявит в этом инициативу.

«Помирятся ли Лахма с Мирзаевым? Мне сложно судить. С каждым из нас [у него] своя история. С каждым из нас своя глубина проблемы. С каждым из нас был свой разговор. С Расулом еще не было. Я не знаю, может быть все, что угодно. На самом деле. Если люди в состоянии найти общий язык, и кто-то к этому прилагает определенные усилия, как в нашем случае к этому усилия приложил он [Аллахвердиев?], было бы здорово», — сказал Гаджиев в интервью «СЭ».

Ранее Аллахвердиев опубликовал видео на YouTube, в котором изложил свою версию событий 2016 года, когда у него случился конфликт с бойцом Расулом Мирзаевым. Ссора завершилась нападением на Мирзаева и его избиением. Аллахвердиев сейчас живет за границей, так как до сих пор скрывается от правоохранительных органов.