Камил Гаджиев: «Махачеву нужно в 77 кг, чтобы попробовать стать великим»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что россиянину Исламу Махачеву, победившему австралийца Алекса Волкановски, следует перейти в полусредний вес и попробовать стать двойным чемпионом UFC.

«Стоит ли Исламу подняться в весе и попробовать стать двойным чемпионом UFC? Думаю, да, — сказал Гаджиев «СЭ». — Мне кажется, что опыт приходит и сейчас 1-2 боя в 70 кг, а потом нужно переходить в 77 кг. И он там может быть более свежим. Думаю, для того, чтобы стать великим, нужно попробовать в 77 кг. И он может, потому что там ребята не больше него в габаритах. Я не беру Камару Усмана, он качок, но в целом Ислам может с ними драться, а технически он хорошо оснащен».

В главном событии UFC 284, который проходил в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия), Махачев единогласным решением судей выиграл у Алекса Волкановски и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.