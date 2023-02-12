0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:59

Камил Гаджиев: «Махачеву нужно в 77 кг, чтобы попробовать стать великим»

Камил Гаджиев считает, что Махачеву следует перейти в полусредний вес
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Telegram Дзен

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что россиянину Исламу Махачеву, победившему австралийца Алекса Волкановски, следует перейти в полусредний вес и попробовать стать двойным чемпионом UFC.

«Стоит ли Исламу подняться в весе и попробовать стать двойным чемпионом UFC? Думаю, да, — сказал Гаджиев «СЭ». — Мне кажется, что опыт приходит и сейчас 1-2 боя в 70 кг, а потом нужно переходить в 77 кг. И он там может быть более свежим. Думаю, для того, чтобы стать великим, нужно попробовать в 77 кг. И он может, потому что там ребята не больше него в габаритах. Я не беру Камару Усмана, он качок, но в целом Ислам может с ними драться, а технически он хорошо оснащен».

В главном событии UFC 284, который проходил в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия), Махачев единогласным решением судей выиграл у Алекса Волкановски и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
0
Читайте также
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Камил Гаджиев — о победе Махачева: «Ислам математически выиграл у Волкановски»

Вице-президент АСА Бадаев: «Я бы не удивился, если бы победу отдали Волкановски»