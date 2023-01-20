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Сегодня, 10:15

Камил Гаджиев считает, что Петру Яну не стоит проводить сбор в Дагестане перед боем с Двалишвили

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему не видит смысла в борцовском сборе Яна в Дагестане перед боем с Мерабом Двалишвили.

«Стоит ли Яну ехать в Дагестан? Так бывает, что, когда сильно занялся борьбой, потерял определенные аспекты в стойке. Где-то скорость можешь потерять, подзабиться и так далее. Все бросать и борьбой заниматься... Не будет Петя этого делать. Да и борется-то он на самом деле неплохо. Видимо, в подготовке он прозевал аспект, когда со спины, как рюкзак сзади залезают. Просто Пете нужно джитсера взять, который покажет, как не допускать такого положения и как из него выходить. А так ехать в Дагестан, ставить борьбу... Нет. Не будет он этого делать. Не верю в это», — сказал Гаджиев журналистам перед турниром AMC Fight Nights 117.

Ян (16-4) и Двалишвили (15-4) возглавят турнир UFC Fight Night 221, который состоится в ночь на 12 марта в Лас-Вегасе, США.

Камил Гаджиев
Мераб Двалишвили
Петр Ян
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