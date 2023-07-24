Камил Гаджиев: «Оливейра в реванше с Махачевым будет лучше, чем в первом бою»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал анонс боя между чемпионом легкого дивизиона UFC Исламом Махачевым (24-1) и первым номером рейтинга в легком весе Чарльзом Оливейрой (34-9).

«Снова фаворит — Ислам. Не факт, конечно, что будет такой же разгром как и в первый раз. Оливейра будет лучше, чем в первом бою, но пока не вижу у Чарльза серьезных аргументов за победу. Я бы лучше бой [Махачева] с Леоном Эдвардсом посмотрел», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Махачев проведет реванш с Оливейрой 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

