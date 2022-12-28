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ММА

Сегодня, 08:07

Камил Гаджиев: «Любой КМС перебоксирует Магу Исмаилова»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев уверен, что КМС по боксу сможет победить Магомеда Исмаилова (18-3) на ринге.

«Сейчас этот тренд, что в боксе постоянно дерутся представители ММА, для обывателя прикольный, и этот обыватель вообще не понимает, что-то, что мы видим, это вообще даже не бокс в понимании людей-боксеров. [Они] занижают статус бокса реального.
Сегодня любой перворазрядник точно перебоксирует Магу в моем понимании. Любой. Ладно, не перворазрядник, а КМС по боксу. Законный КМС перебоксирует Магу. По факту. Но такой человек никогда с Магой не подерется — у него нет для этого аргументов: медийных, финансовых. Но он перебоксирует», — сказал Гаджиев в подкасте Григория Дрозда.

Исмаилова в прошлом бою победил Александра Шлеменко (61-15) единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир RCC 13, который прошел 3 декабря в Екатеринбурге.

Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
ММА
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