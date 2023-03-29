Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:58

Камил Гаджиев: «Двалишвили против Нурмагомедова — сумасшедший бой для СНГ»

Давид Хачатрян
Telegram Дзен

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что в случае победы Умара Нурмагомедова (16-0) над Мерабом Двалишвили (16-4) в их потенциальном поединке, россиянин получит право подраться за пояс чемпиона.

«Мераб против Умара — сумасшедший бой для СНГ. В эту ночь все не будем спать, если это будет ночь — возможно, бой пройдет в Абу-Даби. На самом деле бой — пушка. Я так понимаю, что это будет претендентский бой, по крайней мере для Умара, потому что Мераб со Стерлингом не хочет драться, а вот Умар, если выиграет у Двалишвили, тут уже все будет очевидно. Умар должен быть следующим, кто подерется за пояс со Стерлингом. И это должен быть хороший реванш для всей России».

Поединок Нурмагомедова и Мераба Двалишвили (16-4) может состояться в июне-июле.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=budBLwHmvnk
Камил Гаджиев
Мераб Двалишвили
Умар Нурмагомедов
0
Читайте также
Президент МОК Бах выступил за возвращение россиян на международные турниры в нейтральном статусе
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Правительство Казахстана ушло в отставку после избрания нового состава мажилиса
В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка
После обстрела ВСУ в Мелитополе повреждены системы электроснабжения
Россиянам объяснили принцип работы программы добровольных сбережений
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камил Гаджиев прокомментировал подписание Пономарева в ACA: «Гриша, дерзай!»

Дэн Харди: «Франсис Нганну будет выступать в PFL»