Камил Гаджиев: «Двалишвили против Нурмагомедова — сумасшедший бой для СНГ»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что в случае победы Умара Нурмагомедова (16-0) над Мерабом Двалишвили (16-4) в их потенциальном поединке, россиянин получит право подраться за пояс чемпиона.

«Мераб против Умара — сумасшедший бой для СНГ. В эту ночь все не будем спать, если это будет ночь — возможно, бой пройдет в Абу-Даби. На самом деле бой — пушка. Я так понимаю, что это будет претендентский бой, по крайней мере для Умара, потому что Мераб со Стерлингом не хочет драться, а вот Умар, если выиграет у Двалишвили, тут уже все будет очевидно. Умар должен быть следующим, кто подерется за пояс со Стерлингом. И это должен быть хороший реванш для всей России».

Поединок Нурмагомедова и Мераба Двалишвили (16-4) может состояться в июне-июле.