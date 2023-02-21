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Сегодня, 18:28

Гаджиев: «Махачев — второй номер P4P? Это справедливо с точки зрения математики»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает справедливым тот факт, что Ислам Махачев занимает второе место в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P), несмотря на победу россиянина над Алексом Волкановски.

«Махачев все еще второй номер рейтинга P4P. Много вопросов было по этому поводу. Я предположу, что Махачев действительно второй, и это справедливо с точки зрения математики, потому что уверен, что такой рейтинг очень сложно вести на основе каких-то наших впечатлений. Впечатлений Даны Уайта, Шона Шелби и кого-то еще, а они, наверное, важны, и, может быть, они имеют итоговое значение, но в целом этот рейтинг складывается на основе математической формулы», — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

«Видимо, для того, чтобы стать первым, нужно было побеждать Волкановски досрочно. А главное в этом то, что первое место Ислама — просто вопрос времени, и все мы с вами это отлично понимаем».

Махачев единогласным решением судей победил Волкановски на турнире UFC 284, который проходил в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
UFC
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