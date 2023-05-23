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Сегодня, 12:48

Камил Гаджиев: «Я стал меньше верить в чемпионские амбиции Хамзата Чимаева»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что экс-чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-3) будет фаворитом в потенциальном поединке с Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Это событие по медийности будет крупнее любого чемпионского боя в этом же весе, — отметил Гаджиев на YouTube-канале KAMIL TIME. — Еще когда Камару был чемпионом, говорили о том, что Хамзат — один из будущих претендентов, что это будет сумасшедший бой. Потом разочаровала функционалка нашего чеченского шведа, и я стал меньше верить в чемпионские амбиции Хамзата.
Если это будет главный бой вечера, то я предположу, что в таком поединке Камару Усман будет фаворитом. Несмотря на то, что Камару переживает не лучшие времена, но опыт пятираундовых поединков он имеет, а вот Хамзат я не знаю, как будет выглядеть. Пока у меня сложилось впечатление, что будет выглядеть так себе. Но бой — бомба».

Усман в прошлом бою ?проиграл Леону Эдвардсу (21-3) решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Поединок состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Поединок состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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