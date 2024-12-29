Камил Гаджиев: «Стоимость боя Федора и Орловского 5 миллионов долларов»

Президент Fight Nights Камил Гаджиев считает, что организовать в России боксерский бой Федора Емельяненко и Андрея Орловского практически нереально.

«Бой по боксу между Федором и Орловским? Я говорил с Андреем, — сказал Гаджиев в интервью «СЭ». — Очень большие деньги. Мы предположили с Андреем, что для того, чтобы организовать этот ивент с гонорарами уйдет 5 миллионов долларов».

В 2009 году Емельяненко победил Орловского нокаутом в поединке по правилам ММА.

«Сейчас если сложить все-все потуги спонсоров, телевидения, мы максимум соберем миллионов 100-150 [рублей]. Это потолок», — заявил Гаджиев.

Емельяненко в 2023-м в бою за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе проиграл американцу Райану Бейдеру и завершил карьеру в ММА.